Москва27 авг Вести.Дело бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича стало проявлением двойных стандартов и антисербского уклона международного трибунала по бывшей Югославии. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

Как подчеркнули в ведомстве, Москва неоднократно указывала на то, что процесс над Младичем в Гааге, а также условия его заключения сопровождались пренебрежением его базовыми правами.

Дело Ратко Младича, каковы бы ни были легшие в его основу фактические обстоятельства, стало вопиющим проявлением двойных стандартов и антисербского уклона трибунала говорится в заявлении на сайте МИД РФ

Ведомство также выразило соболезнования родным и близким Младича в связи с кончиной генерала.

О смерти Ратко Младича стало известно 27 августа, он скончался в возрасте 83 лет. Последние 15 лет генерал провел в тюрьме - в 2011 году его арестовали, а в ноябре 2017 года Гаагский трибунал приговорил его к пожизненному заключению.