Дмитриев: МУС мертв, но Кая Каллас не знает об этом

Дмитриев констатировал смерть МУС Дмитриев: МУС мертв, но Кая Каллас не знает об этом

Москва19 авг Вести.Международный уголовный суд (МУС) умер, но глава евродипломатии Кая Каллас не знает об этом. Такое заявление сделал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал тот факт, что дипломатическая служба ЕС выразила соболезнования председателю МУС Томоко Аканэ в связи с введением США санкций против нее.

МУС мертв. Кая [Каллас] просто еще не знает об этом написал Дмитриев на своей странице в соцсети X

Накануне США ввели санкции против председателя Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ и судьи Абдулая Сея. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил серьезную обеспокоенность соответствующим решением Вашингтона.