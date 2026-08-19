Москва19 авгВести.Международный уголовный суд (МУС) умер, но глава евродипломатии Кая Каллас не знает об этом. Такое заявление сделал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Так он прокомментировал тот факт, что дипломатическая служба ЕС выразила соболезнования председателю МУС Томоко Аканэ в связи с введением США санкций против нее.
МУС мертв. Кая [Каллас] просто еще не знает об этомнаписал Дмитриев на своей странице в соцсети X
Накануне США ввели санкции против председателя Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ и судьи Абдулая Сея. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил серьезную обеспокоенность соответствующим решением Вашингтона.