США ввели санкции против двух представителей Международного уголовного суда

США ввели санкции против председателя и судьи МУС США ввели санкции против двух представителей Международного уголовного суда

Москва18 авг Вести.США ввели санкции против председателя Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ и судьи суда Абдулая Сея. Об этом сообщило американское Министерство финансов.

Их имена были включены в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), говорится в сообщении ведомства.

Аканэ возглавляет МУС с 2024 года. В марте 2023 года она входила в состав судей, выдавших ордер на арест президента России Владимира Путина.

Ранее в США призвали латиноамериканских союзников выйти из МУС.

МУС неоднократно становился объектом критики со стороны администрации Дональда Трампа. США не являются участником Римского статута и не признают юрисдикцию суда в отношении американских граждан. В Вашингтоне считают попытки МУС распространять свои полномочия на граждан США незаконными.