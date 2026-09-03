Страны-участницы МУС готовятся к санкциям Вашингтона против суда ТАСС: страны-участницы МУС прорабатывают меры на случай санкций США против суда

Москва3 сен Вести.Государства-участники Международного уголовного суда готовятся к тому, что США могут ввести санкции против организации и прорабатывают меры, которые позволят обеспечить его работу в таком случае. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Государства-участники уже готовятся к сценарию, при котором санкции могут быть введены уже против самого суда как организации сказал собеседник агентства

Источник уточнил, что ведется работа над конкретными практическими инструментами, которые дадут возможность МУС не прекращать свою деятельность, если Вашингтон примет решение о дальнейшем ужесточении ограничительных мер.

18 августа США ввели санкции против председателя Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ и судьи суда Абдулая Сея, включив их в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Администрация Дональда Трампа неоднократно выступала с критикой в адрес МУС. Соединенные Штаты не присоединились к Римскому статуту и отказываются признавать полномочия суда в отношении граждан США.