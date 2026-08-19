Москва19 авгВести.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил серьезную обеспокоенность решением США ввести санкции против руководителей Международного уголовного суда (МУС), сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.
Во вторник Минфин США объявил о санкциях против председателя МУС Томоко Аканэ и старшего прокурора суда Абдулая Сея. При этом американское ведомство разрешило проводить финансовые операции с ними до 17 сентября.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ограничения были введены из-за предполагаемого участия Аканэ и Сея в злоупотреблениях со стороны МУС. По его словам, речь идет о попытках суда расследовать дела и задерживать чиновников государств, которые не подпадают под его юрисдикцию.
Генеральный секретарь выражает серьезную обеспокоенность в связи с этим решениемсказал Дюжаррик журналистам
Ранее в МИД России назвали МУС тонущим кораблем.