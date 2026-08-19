В ООН отреагировали на санкции США против руководителей МУС Гутерриш выразил обеспокоенность санкциями США против руководителей МУС

Москва19 авг Вести.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил серьезную обеспокоенность решением США ввести санкции против руководителей Международного уголовного суда (МУС), сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.

Во вторник Минфин США объявил о санкциях против председателя МУС Томоко Аканэ и старшего прокурора суда Абдулая Сея. При этом американское ведомство разрешило проводить финансовые операции с ними до 17 сентября.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ограничения были введены из-за предполагаемого участия Аканэ и Сея в злоупотреблениях со стороны МУС. По его словам, речь идет о попытках суда расследовать дела и задерживать чиновников государств, которые не подпадают под его юрисдикцию.

Генеральный секретарь выражает серьезную обеспокоенность в связи с этим решением сказал Дюжаррик журналистам

Ранее в МИД России назвали МУС тонущим кораблем.