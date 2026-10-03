Администрация США готовит жесткие санкции против Международного уголовного суда Times: США планируют объявить об очередных санкциях в отношении МУС

Москва3 окт Вести.США намерены объявить о масштабных санкциях в отношении Международного уголовного суда (МУС), сообщила газета The Times.

Новые ограничения затронут как сам суд в Гааге, так и сотрудничающие с ним организации, уточняется в материале. По данным издания, ни один поставщик или компания, работающая с МУС, не сможет продолжать дела с этой структурой без риска попасть в санкционные списки Вашингтона.

Сторонники суда опасаются, что подобное развитие событий может в перспективе привести к ликвидации МУС.

Газета приводит слова неназванного европейского дипломата, который назвал действия США "плохой новостью для всех, кто выступает за судебное преследование военных преступников".

Администрация Белого дома ранее неоднократно критиковала и вводила санкции в отношении МУС. 6 февраля 2025 года американский президент Дональд Трамп подписал указ о рестрикциях в отношении должностных лиц Международного уголовного суда.

Вашингтон, в частности, обвиняет МУС в неправомерных действиях против Соединенных Штатов и их союзников, включая Израиль.

В российском МИД иронично отметили, что Международному уголовному суду, вероятно, придется сменить название на фоне выхода из его состава ряда стран.