В МИД пошутили над сменой названия МУС из-за выхода из него стран МИД России допустил переименование МУС из-за выхода из него пяти государств

Москва24 сен Вести.Международному уголовному суду (МУС) с определенной вероятностью придется убрать из своего названия прилагательное "международный" в случае сохранения тенденции выхода стран из этой структуры.

Соответствующий комментарий размещен в Telegram-канале Правового департамента МИД России.

В этом году уже пять государств официально уведомили ООН о своем выходе из МУС. Если тенденция сохранится, Международному уголовному суду, возможно, вскоре придется убрать одно из слов в своем названии отметили дипломаты

В МИД напомнили, что в 2026 году о выходе из МУС объявили Буркина-Фасо, Венесуэла, Мали, Нигер и Чад. В перспективе аналогичное решение могут принять Таджикистан и Науру.

Ранее на рассмотрение нижней палаты парламента Таджикистана был внесен законопроект о выходе республики из МУС. Таджикистан подписал Римский статут 30 ноября 1998 года, став девятой страной — участницей этого договора.