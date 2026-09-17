Душанбе пересматривает участие в МУС: парламент Таджикистана обсуждает выход Парламент Таджикистана рассматривает вопрос о выходе из МУС

Москва17 сен Вести.В Таджикистане на уровне парламента рассматривается вопрос о выходе страны из Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщили в законодательном органе республики.

Международный уголовный суд, расположенный в Гааге, занимается преследованием лиц, обвиняемых в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях. Ряд государств ранее уже выходили из числа участников Римского статута, учредившего МУС. 25 июля Венесуэла объявила о начале процедуры выхода из МУС. В 2025 году о выходе из МУС объявили Буркина-Фасо, Мали и Нигер, входящие в Конфедерацию государств Сахеля (КГС).

В российском МИД указали, что МУС изначально задумывался как инструмент оказания политического давления на неугодные страны и сведения счетов с политическими оппонентами. Ранее в МИД России назвали МУС "тонущим кораблем".

14 июля госсекретарь США Марко Рубио пообещал ликвидировать МУС, призвав другие государства присоединиться к этой инициативе. 23 июля Рубио назвал МУС "тупой организацией".