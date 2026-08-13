В США призвали латиноамериканских союзников выйти из МУС Хегсет призвал союзников США по "Щиту Америк" выйти из МУС

Москва13 авг Вести.Власти США хотят, чтобы их латиноамериканские союзники по альянсу "Щит Америк" вышли из Римского статуса и покинули состав Международного уголовного суда (МУС), который представляет угрозу для национального суверенитета стран. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.

Трансляция его выступления в Панаме велась на сайте военного министерства США.

Я настоятельно призываю каждого члена [альянса] выйти из МУС и отвергнуть его попытки лишить ваши правительства и ваши суды суверенитета. Я знаю, что как военнослужащий я принес присягу на верность конституции, а не какому-то фальшивому и незаконному международному суду подчеркнул Хегсет

По его словам, "международные левые силы при поддержке сочувствующих им левых СМИ замышляют незаконно распространить юрисдикцию МУС на военнослужащих и операции США и их партнеров".

Согласно утверждениям главы Пентагона, МУС беззаконно будет пытаться захватить власть вопреки законным основаниям. Министр отметил, что действия США "на 100% законны в соответствии с нормами права вооруженных конфликтов". Хегсет обратил внимание на то, что МУС и "другие глобалистские органы... не предпринимают ничего, чтобы привлечь к ответственности настоящих террористов и настоящих тиранов", но подрывают усилия Вашингтона.

Поэтому МУС представляет угрозу для вашего национального суверенитета, ваших конституционных полномочий и национальных интересов вашего народа, точно так же, как и для наших заключил шеф военного ведомства

"Щит Америк" – военно-политическая коалиция и региональная инициатива, запущенная администрацией президента США Дональда Трампа в марте текущего года. Проект направлен на борьбу с транснациональной преступностью, наркокартелями, нелегальной миграцией и внешним влиянием в Западном полушарии.

С приходом Трампа в Белый дом американские власти взяли курс на противодействие МУС. В феврале 2025 года Трамп подписал указ, предусматривающий введение санкций против должностных лиц суда. Американская администрация также обвинила МУС в неправомерных действиях в отношении Вашингтона и его союзников, таких как Израиль, в частности, из-за выписанного ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

В июле процесс выхода из МУС начала Венесуэла, которая лишилась своего президента Николаса Мадуро после американской спецоперации в январе 2026 года.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее пообещал "ликвидировать" МУС, призвав другие государства присоединиться к этой инициативе.