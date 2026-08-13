Москва13 авгВести.Власти США хотят, чтобы их латиноамериканские союзники по альянсу "Щит Америк" вышли из Римского статуса и покинули состав Международного уголовного суда (МУС), который представляет угрозу для национального суверенитета стран. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.
Трансляция его выступления в Панаме велась на сайте военного министерства США.
Я настоятельно призываю каждого члена [альянса] выйти из МУС и отвергнуть его попытки лишить ваши правительства и ваши суды суверенитета. Я знаю, что как военнослужащий я принес присягу на верность конституции, а не какому-то фальшивому и незаконному международному судуподчеркнул Хегсет
По его словам, "международные левые силы при поддержке сочувствующих им левых СМИ замышляют незаконно распространить юрисдикцию МУС на военнослужащих и операции США и их партнеров".
Согласно утверждениям главы Пентагона, МУС беззаконно будет пытаться захватить власть вопреки законным основаниям. Министр отметил, что действия США "на 100% законны в соответствии с нормами права вооруженных конфликтов". Хегсет обратил внимание на то, что МУС и "другие глобалистские органы... не предпринимают ничего, чтобы привлечь к ответственности настоящих террористов и настоящих тиранов", но подрывают усилия Вашингтона.
Поэтому МУС представляет угрозу для вашего национального суверенитета, ваших конституционных полномочий и национальных интересов вашего народа, точно так же, как и для нашихзаключил шеф военного ведомства
"Щит Америк" – военно-политическая коалиция и региональная инициатива, запущенная администрацией президента США Дональда Трампа в марте текущего года. Проект направлен на борьбу с транснациональной преступностью, наркокартелями, нелегальной миграцией и внешним влиянием в Западном полушарии.
С приходом Трампа в Белый дом американские власти взяли курс на противодействие МУС. В феврале 2025 года Трамп подписал указ, предусматривающий введение санкций против должностных лиц суда. Американская администрация также обвинила МУС в неправомерных действиях в отношении Вашингтона и его союзников, таких как Израиль, в частности, из-за выписанного ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
В июле процесс выхода из МУС начала Венесуэла, которая лишилась своего президента Николаса Мадуро после американской спецоперации в январе 2026 года.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее пообещал "ликвидировать" МУС, призвав другие государства присоединиться к этой инициативе.