Москва11 июн Вести.США рассматривают возможность похищения президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля, заявил глава Пентагона Пит Хегсет, сообщает ТАСС.

Хегсет не исключает такой возможности, однако окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом.

Все варианты находятся на столе приводит ТАСС слова Хегсета

Хегсет назвал США "великим другом" Кубы, однако пригрозил тяжелыми последствиями в случае попытки Гаваны обзавестись оружием, поскольку это спровоцирует конфронтацию, которой не только не хочет, но и не смогла бы выдержать Куба.

Заявление Хегсета прозвучало на фоне экономической блокады Кубы со стороны США и многолетнего присутствия американской военной базы в Гуантанамо, где также расположена тюрьма ЦРУ.

Трамп не раз заявлял о возможном установлении контроля над Кубой, а американские СМИ сообщали о растущей склонности администрации США к применению военной силы.