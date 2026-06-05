Трамп: США займутся сменой власти на Кубе после окончания войны с Ираном Трамп: США займутся сменой режима на Кубе после Ирана

Москва5 июн Вести.Вашингтон намерен разобраться с нынешним политическим строем на Кубе после того, как конфликт с Ираном будет разрешен, заявил президент США Дональд Трамп.

Об этом он сказал журналистам в Белом доме.

Я думаю, нам придется избавиться от режима (на Кубе – прим. ред.), который был очень жестким, очень неприятным… Я предпочитаю делать одно дело за другим. Мы разберемся с Исламской Республикой Иран и как только это будет сделано, по пути обратно мы ненадолго остановимся, чтобы заняться этим отметил Трамп, запись его беседы с прессой опубликована на YouTube-канале Белого дома

При этом в мае американский президент подчеркивал, что эскалации между США и Кубой не будет.

Куба стала одним из главных внешнеполитических приоритетов администрации Трампа. Республика находится в энергетической блокаде США. Из-за катастрофической нехватки топлива на острове регулярно возникают масштабные отключения электричества.

По утверждениям американского лидера, власти Кубы просят США о помощи, и Вашингтон собирается обсудить ее.

Газета Politico писала, что санкционная стратегия Белого дома забуксовала и сейчас в администрации Трампа начали прорабатывать военные сценарии – от точечных авиаударов до полноценной наземной операции со сменой власти.

В Кремле называли топливное эмбарго, наложенное на Кубу, удушающим. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, Москва контактировала с Вашингтоном по вопросу ситуации на острове.