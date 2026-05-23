FT: Вашингтон настаивает на отстранении президента Кубы от власти

Москва23 мая Вести.Американское руководство настаивает на отстранении Мигеля Диас-Канеля от президентского поста на Кубе, утверждает газета Financial Times со ссылкой на действующих и бывших чиновников США.

Отмечается, что такой шаг будет похож на символическую смену режима на Кубе.

Действующие и бывшие американские чиновники заявляют, что администрация настаивает на отстранении президента Кубы Мигеля Диас-Канеля в рамках любого соглашения следует из материала газеты

Ранее издание Politico написало, что президент США Дональд Трамп изучает как военные, так и дипломатические сценарии развития событий вокруг Кубы.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис позднее заявил, что Белый дом, запугивая Гавану, позорит Америку.