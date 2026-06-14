В Генштабе Кубы отреагировали на возможные планы США похитить президента острова

Глава Генштаба Кубы ответил на заявление Хегсета о похищении президента острова В Генштабе Кубы отреагировали на возможные планы США похитить президента острова

Москва14 июн Вести.Начальник Генерального штаба Кубы Роберто Легра Сотолонго в интервью ИС "Вести" ответил на заявление главы Пентагона Пита Хегсета о возможности похищения президента республики по примеру Венесуэлы.

Глава Пентагона Пит Хегсет во время визита на американскую военно-морскую базу Гуантанамо на Кубе не исключил возможности похищения президента Мигеля Диас-Канеля.

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Президент Кубы объявил о важных экономических реформах почти во всех сферах. Изменения коснутся госуправления, недвижимости, туризма, сельского хозяйства. Все это на фоне беспрецедентных санкций США. Мигель Диас-Канель отметил, что республика опирается на опыт Китая и Вьетнама, которые продолжают строить социализм под санкционным давлением.