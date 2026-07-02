Москва2 июлВести.Блокада Кубы со стороны США направлена на то, чтобы спровоцировать социальный взрыв в стране, заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель в соцсети X.

Гавана намерена вынести вопрос об отмене санкций на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН, отметил Диас-Канель.

Блокада достигла невыносимого уровня с целью спровоцировать социальный взрыв

подчеркнул президент Кубы

Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность проведения операции на Кубе по венесуэльскому сценарию, в том числе захвата президента страны и введения нефтяного эмбарго.