Москва2 июлВести.Блокада Кубы со стороны США направлена на то, чтобы спровоцировать социальный взрыв в стране, заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель в соцсети X.
Гавана намерена вынести вопрос об отмене санкций на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН, отметил Диас-Канель.
Блокада достигла невыносимого уровня с целью спровоцировать социальный взрывподчеркнул президент Кубы
Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность проведения операции на Кубе по венесуэльскому сценарию, в том числе захвата президента страны и введения нефтяного эмбарго.