Москва20 июнВести.Американский лидер Дональд Трамп допускает возможность проведения операции на Кубе по венесуэльскому сценарию, который включал нефтяное эмбарго и захват президента страны. Такое заявление он сделал в разговоре с Axios.
Размышляя о возможности подобных действий в отношении Гаваны, президент США ответил утвердительно.
Возможно. Это возможносказал он
В начале июня глава Белого дома обозначил смену политического режима на Кубе как одну из внешнеполитических целей, которую США необходимо реализовать сразу после подписания соглашения с Тегераном. Как отмечал Трамп, после решения иранского вопроса Вашингтон намерен уделить внимание Кубе.