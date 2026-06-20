США могут провести на Кубе операцию, подобную венесуэльской Трамп: Вашингтон может провести на Кубе операцию, подобную венесуэльской

Москва20 июн Вести.Американский лидер Дональд Трамп допускает возможность проведения операции на Кубе по венесуэльскому сценарию, который включал нефтяное эмбарго и захват президента страны. Такое заявление он сделал в разговоре с Axios.

Размышляя о возможности подобных действий в отношении Гаваны, президент США ответил утвердительно.

Возможно. Это возможно сказал он

В начале июня глава Белого дома обозначил смену политического режима на Кубе как одну из внешнеполитических целей, которую США необходимо реализовать сразу после подписания соглашения с Тегераном. Как отмечал Трамп, после решения иранского вопроса Вашингтон намерен уделить внимание Кубе.