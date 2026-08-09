"Тщательно рассчитанный геноцид": глава Кубы об организованном США кризисе Президент Кубы Диас-Канель обвинил США в провоцировании кризиса на острове

Москва9 авг Вести.Санкции США и энергетическая блокада Кубы спровоцировали серьезный кризис в здравоохранении и энергетике, это "тщательно рассчитанный геноцид", заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель на закрытии XXIV Международной встречи коммунистических и рабочих партий в Гаване.

Действия Вашингтона привели к тому, что десятки тысяч пациентов не могут получить медицинскую помощь, а жители острова сталкиваются с длительными блэкаутами.

Если бы ежедневно были доступны эти 1400 мегаватт, отключения электроэнергии на Кубе продолжались бы всего 3 часа, а не 20 и более часов, как сегодня вынужден терпеть наш народ заявил Диас-Канель

Он подчеркнул, что из-за нехватки топлива на острове простаивают объекты распределенной генерации, работающие на дизельном топливе и мазуте.

Президент Кубы возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на политику США, назвав ее "коллективным наказанием", целью которого является подрыв кубинского социалистического проекта.

Диас-Канель привел данные о последствиях кризиса для системы здравоохранения: 98,5 тысячи пациентов ожидают хирургических операций, среди них 12 тысяч детей, 34 тысячи беременных не могут пройти дородовые ультразвуковые обследования, 67 тысяч детей младше 1 года остаются без полного календаря вакцинации.

Международные судоходные компании под давлением Вашингтона отказываются доставлять медицинские грузы на Кубу. Младенческая смертность на острове выросла более чем вдвое — с традиционных 4-5 случаев на тысячу новорожденных до более чем 9,8, привел данные статистики президент Кубы.

В стране сейчас доступно около 30% жизненно необходимых лекарств, а технически исправными остаются 22% машин скорой помощи, продолжил Диас-Канель.

Он назвал сложившуюся ситуацию "тщательно рассчитанным геноцидом", отметив, что на самой Кубе сторонники политики США стремятся максимально ухудшить положение дел.

Диас-Канель заявил, что американские власти сознательно лишают островное государство возможностей смягчить кризис, и процитировал недавнее заявление госсекретаря США Марко Рубио о желании показать кубинцам, что "путей для выхода нет"

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что после завершения военной операции против Ирана США "могут заглянуть" на Кубу. Конгресс США отклонил попытку демократов ограничить полномочия Трампа в отношении Гаваны.

Глава Белого дома подписал 29 января указ, который позволяет вводить таможенные пошлины на импорт нефти на Кубу. Трамп также объявил о введении режима чрезвычайного положения, ссылаясь на "угрозу национальной безопасности" США со стороны острова.