Санкции США против Кубы привели к двукратному росту младенческой смертности

Из-за американской блокады на Кубе стали вдвое чаще умирать младенцы Санкции США против Кубы привели к двукратному росту младенческой смертности

Москва6 июл Вести.Из-за американской блокады на Кубе вдвое выросла младенческая смертность, заявила ИС "Вести" профессор социологии Гаванского университета Марта Нуньес Сармьенто.

Проблемы с электроснабжением в республике приняли постоянный характер. Из-за американской блокады национальная энергосистема вынуждена работать в условиях низкой доступности генерирующих мощностей. На 7 июля Куба запросила специальное заседание Генассамблеи ООН по поводу действий США.

Ты посмотри на число пациентов, ожидающих операции. Одна только радиотерапия нужна 16 тысячам человек. [Младенческая смертность] не просто растет, а выросла вдвое! негодует профессор

Противостояние между США и Кубой продолжается с 3 января 2026 года. Россия осудила карательные меры Америки.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель рассказал о цели блокады острова со стороны США.