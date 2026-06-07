Москва7 июн Вести.Власти Кубы начали вооружать мирных граждан из-за угрозы вторжения США на остров. Об этом пишет венесуэльская газета Versión Final.

По данным издания, Гавана пошла на экстренные меры из-за роста напряженности вокруг острова.

На фоне развертывания американской военной мощи вблизи острова правительство Гаваны начало раздавать оружие гражданам, официально призывая их готовиться к неминуемому иностранному вторжению говорится в публикации

Ранее глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья заявил, что агрессия США в отношении Кубы обернется "кровавой баней". По его словам, в случае агрессии в отношении острова "тысячи кубинцев погибнут, защищая свою страну и свои священные ценности".