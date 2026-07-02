Москва2 июлВести.Куба уже много лет готовится к затяжной войне, ее население способно защищать страну в случае вооруженной агрессии со стороны США.
Об этом заявил латиноамериканист из Национального автономного университета Мексики Рауль Ромеро агентству РИА Новости.
По его словам, кубинцы обучены быстро реагировать в случае чрезвычайных ситуаций, включая нападение врага. Он отметил, что Куба десятилетиями живет под угрозой нападения Соединенных Штатов.
Куба много лет готовилась к затяжной войне, прямым боестолкновениям и готовила свое население: 85-90% совершеннолетних кубинцев прошли военную подготовку и имеют доступ к взрывчатке и стрелковому оружию … Множество кубинцев готовы защищать то, что имеютподчеркнул эксперт
Глава Белого дома Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон может провести на Кубе операцию по венесуэльскому сценарию, который предусматривал введение нефтяного эмбарго и захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Позже американский лидер рассказал, что Куба спустя многие десятилетия наконец движется в направлении США.