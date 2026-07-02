Эксперт: Куба готова сражаться в случае вооруженной агрессии со стороны США

Эксперт указал на готовность Кубы дать отпор в случае нападения США Эксперт: Куба готова сражаться в случае вооруженной агрессии со стороны США

Москва2 июл Вести.Куба уже много лет готовится к затяжной войне, ее население способно защищать страну в случае вооруженной агрессии со стороны США.

Об этом заявил латиноамериканист из Национального автономного университета Мексики Рауль Ромеро агентству РИА Новости.

По его словам, кубинцы обучены быстро реагировать в случае чрезвычайных ситуаций, включая нападение врага. Он отметил, что Куба десятилетиями живет под угрозой нападения Соединенных Штатов.

Куба много лет готовилась к затяжной войне, прямым боестолкновениям и готовила свое население: 85-90% совершеннолетних кубинцев прошли военную подготовку и имеют доступ к взрывчатке и стрелковому оружию … Множество кубинцев готовы защищать то, что имеют подчеркнул эксперт

Глава Белого дома Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон может провести на Кубе операцию по венесуэльскому сценарию, который предусматривал введение нефтяного эмбарго и захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Позже американский лидер рассказал, что Куба спустя многие десятилетия наконец движется в направлении США.