CBS: Пентагон рассматривает план по высадке десанта на Кубу

В Пентагоне рассматривают план по вторжению на Кубу CBS: Пентагон рассматривает план по высадке десанта на Кубу

Москва15 июл Вести.Высокопоставленные военные в Пентагоне, которые отвечают за планирование операций, рассматривают варианты действий против Кубы, включая десантирование на остров. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Журналисты сослались на источники в Министерстве войны США.

В последние недели военные планировщики рассматривали ряд вариантов возможных действий против острова, включая воздушно-десантную операцию под руководством армии с участием тысяч американских солдат, которую должна была провести 101-я воздушно-десантная дивизия уточнили в CBS

Также источники телеканала отметили, что подобные обсуждения не означают, что президент США Дональд Трамп или военного руководство страны приняли решение провести подобную операцию.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что руководству Кубы необходимо срочно провести крупномасштабные политические и экономические реформы, "пока не стало слишком поздно". Он подчеркнул, что Вашингтон видит в Гаване угрозу национальной безопасности.