США могут приняться за Кубу после неудачи на Ближнем Востоке Эксперт Пятибратов: США могут устроить силовую операцию на Кубе

Москва14 июн Вести.США могут устроить силовую операцию на Кубе после неудач на Ближнем Востоке. Об этом заявил ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

По его словам, для нынешнего руководства США остров Свободы становится запасным вариантом, чтобы перебить ближневосточную повестку.

В целом Куба для него [президента США Дональда Трампа] - запасной аэродром, он понимает, что с Кубой-то действительно может силовым методом решить вопрос довольно оперативно. И я думаю, что это такая палочка-выручалочка, если совсем ничего с Ираном не выйдет, если они ничего не подпишут. Тогда можно всегда включить опять историю с Кубой сказал Пятибратов

Он отмечает, что США уже провели необходимые приготовления для проведения силовой операции. Кроме того, есть обоснования для публики для старта подобных маневров.

Все для того, чтобы проводить там [на Кубе] силовую операцию, уже подведено. Есть легальная база: были обвинены официальные лица Кубы в том, что они преступники, есть корабли, которые там ходят, есть идея, что коммунизм нужно уничтожить, и это поддерживают американцы в целом. Так что эта идея маленькой победоносной [войны], которая может сработать. Он [Трамп] в Иране на то же рассчитывал, но не получилось заявил эксперт

Ранее Сергей Брилёв сообщал, что кубинцы в случае атаки со стороны США дадут отпор. По его словам, любое вторжение на Кубу приведет "к такому количеству гробов, которого у американцев не было никогда".