Москва14 июнВести.США могут устроить силовую операцию на Кубе после неудач на Ближнем Востоке. Об этом заявил ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".
По его словам, для нынешнего руководства США остров Свободы становится запасным вариантом, чтобы перебить ближневосточную повестку.
В целом Куба для него [президента США Дональда Трампа] - запасной аэродром, он понимает, что с Кубой-то действительно может силовым методом решить вопрос довольно оперативно. И я думаю, что это такая палочка-выручалочка, если совсем ничего с Ираном не выйдет, если они ничего не подпишут. Тогда можно всегда включить опять историю с Кубойсказал Пятибратов
Он отмечает, что США уже провели необходимые приготовления для проведения силовой операции. Кроме того, есть обоснования для публики для старта подобных маневров.
Все для того, чтобы проводить там [на Кубе] силовую операцию, уже подведено. Есть легальная база: были обвинены официальные лица Кубы в том, что они преступники, есть корабли, которые там ходят, есть идея, что коммунизм нужно уничтожить, и это поддерживают американцы в целом. Так что эта идея маленькой победоносной [войны], которая может сработать. Он [Трамп] в Иране на то же рассчитывал, но не получилосьзаявил эксперт
Ранее Сергей Брилёв сообщал, что кубинцы в случае атаки со стороны США дадут отпор. По его словам, любое вторжение на Кубу приведет "к такому количеству гробов, которого у американцев не было никогда".