Эксперт: США могут привлечь правозащитников для оправдания вторжения на Кубу Эксперт Ромеро: США постараются оправдать вторжение на Кубу

Москва6 июл Вести.США могут использовать правозащитников для оправдания вторжения на Кубу после организации протестов в этой стране, заявил эксперт Национального автономного университета Мексики Рауль Ромеро в интервью РИА Новости.

Первичная стратегия Вашингтона против Гаваны не подразумевает военного вторжения, поскольку США осознают большие политические и медийные издержки подобного решения, отметил эксперт.

Можно представить себе ситуацию, когда правительство Кубы вынуждено прибегнет к более масштабным мерам подавления восстания. Тогда от правозащитников поступит запрос на открытое вмешательство со стороны США. Это используют как предлог для вторжения приводит РИА Новости слова Ромеро

США пытаются разрушить экономику Кубы для создания такого предлога, уточнил эксперт.

Ромеро подчеркнул, что Гавана много лет готовится к затяжной войне, население острова способно защищать страну в случае нападения США.