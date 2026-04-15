USA Today: Пентагон тайно готовится к операции на Кубе USA Today утверждает, что Пентагон тайно готовит операцию на Кубе

Москва15 апр Вести.Пентагон начал в режиме секретности подготовку к военной операции на Кубе на случай, если президент США Дональд Трамп примет решение об интервенции. Об этом сообщает газета USA Today со ссылкой на источники.

В публикации подчеркивается, что администрация Трампа сосредоточена на конфликте с Ираном, однако напряженность между Вашингтоном и Гаваной в последние недели усилилась. Как отмечает USA Today, Трамп намекал, что рассчитывает в какой-то форме "захватить Кубу" и может поступать с островом по своему усмотрению, заявив, что США "могут заняться Кубой после того, как разберутся" с конфликтом с Ираном.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель отмечал, что Гавана не стремится к войне с США и придерживается оборонительной, неагрессивной линии.