Москва15 апрВести.Пентагон начал в режиме секретности подготовку к военной операции на Кубе на случай, если президент США Дональд Трамп примет решение об интервенции. Об этом сообщает газета USA Today со ссылкой на источники.
В настоящее время тихо наращивается военная подготовка к возможной операции под руководством Пентагона на Кубе на случай, если президент Дональд Трамп отдаст приказ о вмешательствеговорится в материале
В публикации подчеркивается, что администрация Трампа сосредоточена на конфликте с Ираном, однако напряженность между Вашингтоном и Гаваной в последние недели усилилась. Как отмечает USA Today, Трамп намекал, что рассчитывает в какой-то форме "захватить Кубу" и может поступать с островом по своему усмотрению, заявив, что США "могут заняться Кубой после того, как разберутся" с конфликтом с Ираном.
Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель отмечал, что Гавана не стремится к войне с США и придерживается оборонительной, неагрессивной линии.