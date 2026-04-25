Туроператор: кубинцы считают, что США не рискнут вторгнуться на остров

Туроператор: кубинцы уверены, что США не вторгнутся на остров Туроператор: кубинцы считают, что США не рискнут вторгнуться на остров

Москва25 апр Вести.Кубинцы уверены, что США не рискнут вторгнуться на остров, несмотря на появление сообщений о подготовке Пентагона к операции против Кубы, заявил руководитель принимающего туроператора "Куба Либре ПРО" Александр Карпецкий в интервью РИА Новости.

Кубинцы уверены, что США не будут рисковать и вторгаться на Кубу, по крайней мере, в ближайшее время приводит РИА Новости слова Карпецкого

Кубинцы исходят из опыта неудач, которыми сопровождались прежние попытки США вторгнуться на Кубу, и учитывают фактор предстоящих промежуточных выборов в Конгресс США, перед которыми Белый дом вряд ли станет ухудшать свои позиции из-за неизбежных потерь живой силы в ходе возможной операции против Кубы, пояснил Карпецкий.

О вторжении США разговоров особо нет, среди местных такой вариант развития событий не рассматривается уточнил Карпецкий

Между тем газета USA Today сообщила, что Пентагон начал секретную подготовку к возможной военной операции на Кубе на случай поступления приказа от американского руководства.

В Пентагоне заявили, что планируют "ряд действий" и готовы выполнить приказы президента США Дональда Трампа.