В МИД Кубы предостерегли США от вторжения на остров

Сотрудница МИД Кубы: военное вторжение США обернется "кровавой баней" В МИД Кубы предостерегли США от вторжения на остров

Москва1 авг Вести.Военное вторжение США на Кубу обернется "кровавой баней" для обеих сторон. Об этом в комментарии Сергею Брилёву для ИС "Вести" заявила сотрудница департамента МИД Кубы по отношениям с США Пилар Гонсалес Рамос.

Ведущий Сергей Брилёв отметил, что на Кубе про военное вторжение рассуждают с пониманием. По словам сотрудницы МИД, у кубинцев есть защита от гуманитарной интервенции США.

Мы видим попытки создать на Кубе искусственный кризис, который оправдал бы гуманитарную интервенцию Соединенных Штатов, военное вторжение, которое несомненно обернется кровавой баней и неоправданными жертвами с обеих сторон пояснила Рамос

Ранее сообщалось, что Куба готова дать отпор в случае нападения США. Как отметил латиноамериканист Рауль Ромеро, кубинцы обучены быстро реагировать в случае чрезвычайных ситуаций, включая нападение врага.