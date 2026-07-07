Куба переживает третий за полгода общенациональный блэкаут из-за США Куба переживает третье общенациональное отключение электричества за полгода

Москва7 июл Вести.Куба столкнулась с третьим общенациональным отключением электроэнергии с начала 2026 года, что свидетельствует о глубоком энергетическом кризисе.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на государственную электроэнергетическую компанию и заявления местных жителей.

В статье говорится, что порядка 10 миллионов кубинцев остались без света. Остров, давно испытывающий сложности с поддержанием стабильного электроснабжения, столкнулся с резким усугублением ситуации после введения нефтяной блокады Соединенными Штатами в январе. Эти меры, инициированные администрацией президента США Дональда Трампа, критически истощили и без того ограниченные запасы топлива кубинских электростанций.

На своей официальной странице в социальной сети X энергетическая госкомпания UNE сообщила о "полном разрыве с национальной системой производства электроэнергии" и заявила о начале расследования причин произошедшего. Для рядовых кубинцев подобные условия жизни становятся все более обременительными.

51-летняя самозанятая менеджер социальных сетей Мейболл Фонт назвала текущую ситуацию "мучениями". Она пояснила, что в Гаване электричество обычно доступно лишь на "три-четыре часа в день", однако нынешний блэкаут ощущается гораздо тяжелее из-за полной неизвестности относительно сроков его восстановления.

Молодой программист, занятый в туристическом стартапе в столице, также посетовал на невозможность работать из-за отсутствия Wi-Fi и электроэнергии.

Инцидент стал восьмым масштабным отключением электроэнергии на острове с конца 2024 года. Теперь власти вынуждены вводить все более продолжительные и жесткие веерные отключения по всей стране. В отдельных районах Гаваны они могут превышать 24 часа подряд, а в некоторых сельских областях превышать 70 часов.

Ранее кубинский президент Мигель Диас-Канель заявил, что блокада Кубы со стороны США направлена на то, чтобы спровоцировать социальный взрыв в стране.