Куба запросила заседание ГА ООН в связи с блокадой США против острова

Куба запросила заседание ГА ООН по теме блокады США против острова Куба запросила заседание ГА ООН в связи с блокадой США против острова

Москва30 июн Вести.Куба запросила проведение заседания Генассамблеи ООН в связи с ситуацией, вызванной американской блокадой против острова, заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья.

Кубинская сторона просит провести заседание 7 июля.

Мы решили запросить проведение заседания Генеральной Ассамблеи ООН в свете сложной ситуации, которую переживает сейчас Куба по вине торгово-экономической блокады правительства США в отношении нашей страны... Оно пройдет 7 июля сказал Родригес Паррилья, которого цитирует ТАСС

Он подчеркнул, что Куба не представляет для США никакой угрозы, а вот установленная Вашингтоном блокада угрожает благополучию кубинцев, миру в регионе, а также нарушает все нормы международного права.

Глава МИД Кубы также выразил уверенность в том, что большая часть мирового сообщества окажет ей поддержку.