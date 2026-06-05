В Госдуму внесен проект заявления в связи с усилением агрессии США против Кубы

В Госдуму внесли проект обращения к ООН с призывом осудить действия США В Госдуму внесен проект заявления в связи с усилением агрессии США против Кубы

Москва5 июн Вести.Госдума получила проект заявления палаты, подготовленный депутатами в ответ на усиление агрессивной политики США в отношении Кубы. Парламентарии призывают ООН и коллег из других стран осудить действия Штатов. Соответствующий документ опубликован в базе ГД РФ.

Депутаты Государственной Думы призывают Организацию Объединенных Наций, международные парламентские организации и парламенты государств мира выступить с осуждением агрессивной политики США в отношении Республики Куба следует из текста

Согласно тексту проекта, блокада Кубы со стороны США расценивается как вмешательство во внутренние дела страны. Депутаты призывают остановить экономическую, энергетическую и финансовую блокаду Кубы.

Ранее Трамп пообещал заняться сменой власти на Кубе после окончания вооруженного конфликта с Ираном.