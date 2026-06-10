Москва10 июн Вести.Российским парламентариям было важно выступить с поддержкой Кубы, которая подверглась агрессивной политике США, отметил депутат Госдумы РФ Александр Жуков в интервью ИС "Вести".

Госдума РФ в первом чтении приняла обращение к Генассамблее ООН о необходимости прекратить экономическую блокаду Кубы со стороны США и осудить политику Вашингтона. Депутаты подчеркнули, что особую тревогу вызывает развертывание в Карибском бассейне ударной авианосной группы США.

Мы стараемся по различным наиболее важным международным вопросам принимать обращения в Государственную Думу. Сегодня всем известно, в каком сложном положении находится Куба в результате тех санкций, которые применяются. Поэтому, я думаю, очень важно сегодня выступить с поддержкой дружественного кубинского народа. Мне кажется, что всем странам мира и парламентариям будет важно узнать позицию России сказал Жуков

Российские парламентарии выразили решительный протест в связи с нарушением Штатами основополагающих принципов международного права, которое проявляется в "систематических попытках запугивания республики". США лишают кубинский народ средств, необходимых для достойной жизни, подчеркнули в Госдуме, и это является антигуманным.