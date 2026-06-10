Москва10 июнВести.Глава Пентагона Пит Хегсет, выступая перед американскими военнослужащими на базе в Гуантанамо, назвал свою страну "великим другом" Кубы, однако тут же пригрозил неприемлемыми последствиями в случае попытки островного государства обзавестись оружием.
Мы не ищем врагов. Мы не ищем противников. Мы — великий друг. И мы надеемся, что скоро сможем стать другом руководства Кубызаявил Хегсет
Но тут же последовало предупреждение. По словам главы военного ведомства, в таком случае Гавана "спровоцировала бы конфронтацию, которой не только не хочет, но и не смогла бы выдержать".
Правительству Кубы было бы неразумно пытаться приобрести или получить доступ к вооружениям, способным достичь этой базы или территории СШАотметил он
Заявление прозвучало на фоне сохранения экономической блокады Кубы со стороны США и многолетнего присутствия американской военной базы в Гуантанамо, где также действует тюрьма ЦРУ. Ранее президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о возможном "установлении контроля над Кубой", а американские СМИ сообщали о растущей склонности администрации к применению военной силы.