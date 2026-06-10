Хегсет призвал Кубу не пытаться получить вооружение для ударов по Гуантанамо

Хегсет: США хотят стать "великим другом" Кубы, несмотря на блокаду и давление Хегсет призвал Кубу не пытаться получить вооружение для ударов по Гуантанамо

Москва10 июн Вести.Глава Пентагона Пит Хегсет, выступая перед американскими военнослужащими на базе в Гуантанамо, назвал свою страну "великим другом" Кубы, однако тут же пригрозил неприемлемыми последствиями в случае попытки островного государства обзавестись оружием.

Мы не ищем врагов. Мы не ищем противников. Мы — великий друг. И мы надеемся, что скоро сможем стать другом руководства Кубы заявил Хегсет

Но тут же последовало предупреждение. По словам главы военного ведомства, в таком случае Гавана "спровоцировала бы конфронтацию, которой не только не хочет, но и не смогла бы выдержать".

Правительству Кубы было бы неразумно пытаться приобрести или получить доступ к вооружениям, способным достичь этой базы или территории США отметил он

Заявление прозвучало на фоне сохранения экономической блокады Кубы со стороны США и многолетнего присутствия американской военной базы в Гуантанамо, где также действует тюрьма ЦРУ. Ранее президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о возможном "установлении контроля над Кубой", а американские СМИ сообщали о растущей склонности администрации к применению военной силы.