Мексика и Бразилия призвали отменить эмбарго США против Кубы

Мексика и Бразилия призвали к снятию американского эмбарго с Кубы Мексика и Бразилия призвали отменить эмбарго США против Кубы

Москва11 июн Вести.Мексика и Бразилия выступают за отмену эмбарго Соединенных Штатов против Кубы. Об этом говорится в заявлении мексиканского МИД, опубликованном по итогам переговоров бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы и президента Мексики Клаудии Шейнбаум.

Стороны, как отмечается, подтвердили приверженность принципу невмешательства во внутренние дела других государств, а также отметили важность укрепления международного права.

Оба лидера подтвердили свою позицию касательно необходимости снятия эмбарго с Кубы и поделились обеспокоенностью тяжелой гуманитарной ситуацией в карибской стране говорится в заявлении

Накануне глава Пентагона Пит Хегсет назвал Штаты "великим другом" Кубы. При этом он пригрозил неприемлемыми последствиями в случае попытки Гаваны обзавестись оружием.

Между тем газета Versión Final написала, что власти Кубы начали вооружать мирных граждан из-за угрозы вторжения США.