Москва11 июнВести.Мексика и Бразилия выступают за отмену эмбарго Соединенных Штатов против Кубы. Об этом говорится в заявлении мексиканского МИД, опубликованном по итогам переговоров бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы и президента Мексики Клаудии Шейнбаум.
Стороны, как отмечается, подтвердили приверженность принципу невмешательства во внутренние дела других государств, а также отметили важность укрепления международного права.
Оба лидера подтвердили свою позицию касательно необходимости снятия эмбарго с Кубы и поделились обеспокоенностью тяжелой гуманитарной ситуацией в карибской странеговорится в заявлении
Накануне глава Пентагона Пит Хегсет назвал Штаты "великим другом" Кубы. При этом он пригрозил неприемлемыми последствиями в случае попытки Гаваны обзавестись оружием.
Между тем газета Versión Final написала, что власти Кубы начали вооружать мирных граждан из-за угрозы вторжения США.