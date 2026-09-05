США могут в ближайшее время расширить санкции против МУС и его сотрудников

Страны МУС ожидают новых санкций США против суда США могут в ближайшее время расширить санкции против МУС и его сотрудников

Москва5 сен Вести.Государства-участники Международного уголовного суда (МУС) ожидают, что Вашингтон в ближайшее время расширит ограничения в отношении МУС, его сотрудников и связанных с ним организаций.

Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник. По словам собеседника агентства, возможные меры могут включать финансовые и визовые санкции. Он также допустил усиление давления на страны — участницы суда с целью побудить их выйти из Римского статута.

Источник отметил, что с сентября 2025 года в МУС рассматривают вероятность введения американских ограничений непосредственно против суда.

Указ президента США Дональда Трампа от 6 февраля 2025 года позволяет блокировать активы иностранных лиц, оказывающих финансовую или иную поддержку попавшей под санкции деятельности МУС.

В перечне Управления по контролю за иностранными активами Минфина США уже находятся сотрудничавшие с судом палестинские правозащитные организации Al-Haq, Al Mezan Center for Human Rights и Palestinian Centre for Human Rights.

Ранее сообщалось, что страны-участницы МУС прорабатывают меры, которые позволят обеспечить его работу в случае введения рестрикций.