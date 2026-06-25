Трое судей МУС подали иски на введенные против них санкции Трампа

Трое судей МУС оспорили санкции США в суде Трое судей МУС подали иски на введенные против них санкции Трампа

Москва25 июн Вести.Трое судей Международного уголовного суда (МУС), ранее попавшие под ограничительные меры администрации президента США Дональда Трампа, подали заявление в суд, оспаривая правомерность введенных против них санкций.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник в дипломатических кругах. В статье говорится, что иск уже поступил в федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк.

В качестве истцов выступают трое судей в личном качестве: Кимберли Прост из Канады, Соломи Босса из Уганды и Рейн Алапини-Гансу из Бенина. Они требуют признать президентский указ США о санкциях недействительным, утверждая, что он выходит за рамки полномочий главы государства и нарушает Пятую поправку к Конституции США.

Судьи также добиваются судебного запрета на применение данных ограничительных мер.

Отмечается, что это первый случай, когда санкции, введенные против судей МУС, оспариваются напрямую в суде. По информации агентства, примененные санкции привели к заморозке активов и блокировке личных счетов судей, а также ограничили их доступ к финансовым услугам.

По мнению истцов, такими действиями Соединенные Штаты оказывают давление на независимость судебной власти и затрагивают личные интересы судей с целью повлиять на исполнение ими своих обязанностей.

Ранее Трамп ввел санкции в отношении прокурора и судьи МУС Карима Хана.