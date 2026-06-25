Москва25 июнВести.Трое судей Международного уголовного суда (МУС), ранее попавшие под ограничительные меры администрации президента США Дональда Трампа, подали заявление в суд, оспаривая правомерность введенных против них санкций.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник в дипломатических кругах. В статье говорится, что иск уже поступил в федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк.
В качестве истцов выступают трое судей в личном качестве: Кимберли Прост из Канады, Соломи Босса из Уганды и Рейн Алапини-Гансу из Бенина. Они требуют признать президентский указ США о санкциях недействительным, утверждая, что он выходит за рамки полномочий главы государства и нарушает Пятую поправку к Конституции США.
Судьи также добиваются судебного запрета на применение данных ограничительных мер.
Отмечается, что это первый случай, когда санкции, введенные против судей МУС, оспариваются напрямую в суде. По информации агентства, примененные санкции привели к заморозке активов и блокировке личных счетов судей, а также ограничили их доступ к финансовым услугам.
По мнению истцов, такими действиями Соединенные Штаты оказывают давление на независимость судебной власти и затрагивают личные интересы судей с целью повлиять на исполнение ими своих обязанностей.
Ранее Трамп ввел санкции в отношении прокурора и судьи МУС Карима Хана.