Москва13 авг Вести.Американские сенаторы-демократы Кристофер Кунс и Элизабет Уоррен обратились к администрации президента США Дональда Трампа с требованием объяснить причины приостановки новых санкций против организаций, которые, по мнению Вашингтона, помогают России обходить ограничения.

В обращении к госсекретарю США Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту Уоррен и Кунс потребовали предоставить разъяснения, почему введение адресных санкций в отношении таких организаций приостановлено на 17 месяцев, несмотря на "отсутствие прогресса" в мирных переговорах по урегулированию на Украине, передает Reuters.

Сенаторы сослались на сделанное в феврале заявление Бессента, в котором он утверждал, что Белый дом ожидает результатов переговоров перед возобновлением некоторых рестрикций. Законодатели отметили, что США продолжали вводить санкции против Ирана и Кубы во время аналогичных переговоров с этими странами.

Уоррен и Кунс также напомнили о заявлении Рубио в мае, когда он констатировал, что переговоры между Россией и Украиной не принесли значимых результатов. По мнению сенаторов, в сложившихся условиях администрация должна возобновить регулярное введение санкций для усиления давления на Москву.

7 августа Сенат Конгресса США одобрил законопроект об ужесточении санкций в отношении России и Ирана. Законодательная инициатива передана в Палату представителей, которая возобновит работу 31 августа.

До этого сенаторы проголосовали против поправки, которая лишает президента США полномочий вводить таможенные пошлины в отношении третьих сторон, устанавливать таможенные пошлины в отношении стран, импортирующих нефть или газ из России.

С февраля 2022 года по январь 2025-го США ввели 111 пакетов санкций в отношении РФ.