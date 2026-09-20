WSJ: готовящиеся в США санкции против МУС могут серьезно ограничить его работу

США готовят масштабные санкции против Международного уголовного суда WSJ: готовящиеся в США санкции против МУС могут серьезно ограничить его работу

Москва20 сен Вести.Администрация президента США Дональда Трампа готовит масштабные санкции против Международного уголовного суда (МУС), которые могут серьезно ограничить его работу. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Уточняется, что ограничения запретят большинство операций с МУС после переходного периода продолжительностью от шести до семи месяцев.

Администрация Трампа готовится ввести масштабные санкции против Международного уголовного суда, что знаменует собой резкую эскалацию усилий Вашингтона по демонтажу этой организации отмечается в публикации

Подчеркивается, что суд может лишиться возможности проводить операции в долларах, что существенно ограничит его доступ к мировой финансовой системе.

5 сентября сообщалось, что страны-участники МУС ожидают от Вашингтона новых санкций в ближайшее время.