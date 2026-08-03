Мирошник: Запад всеми силами заставляет молчать о преступлениях ВСУ Мирошник рассказал о схеме Запада по сокрытию правды о преступлениях ВСУ

Москва3 авг Вести.Любой факт о преступлениях ВСУ, звучащий со стороны России, Запад сначала пытается "замазать", затем опровергнуть и обвинить автора, а в завершении ввести санкции. Такую тенденцию отметил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ИС "Вести"

Он прокомментировал канцелярское письмо из Брюсселя с обоснованиями продления журналисту RT Ксавье Моро пребывания в санкционном списке Евросоюза. По словам главреда RT Маргариты Симоньян, первым пунктом в этом списке значится его пост о подростках, погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске.

Любой факт, который мы выносим в публичную сферу, сначала пытаются замазать, потом пытаются опровергнуть, потом запускают механизмы, которые его [автора] просто начинают порочить или обливать дерьмом всех, кто об этом говорит. А потом уже вводят санкции. То есть они пытаются всеми доступными методами, которые у них только есть, заставить людей молчать заявил Мирошник

Своими действиями Запад наглядно демонстрирует, что заявляемая там свобода слова на деле не существует, резюмировал он.