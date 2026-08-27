Москва27 авг Вести.Председатель правящей партии Республики Сербской "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик назвал умышленным убийством смерть бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича в заключении в Гааге. Об этом он заявил телеканалу Informer.

По словам политика, обстоятельства указывали на плохое состояние здоровья Младича.

Это действительно убийство, потому что все указывало на плохое здоровье [Младича], и это был спланированный акт, который должен был привести к трагическому исходу заявил Додик

27 августа агентство Reuters сообщило, что Младич скончался в тюрьме в Гааге в возрасте 83 лет. Он командовал войсками боснийских сербов во время конфликтов в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 1990-е годы.

В 2011 году Младич был арестован, а в ноябре 2017 года Гаагский трибунал приговорил его к пожизненному заключению. Последние 15 лет жизни он провел в тюрьме.