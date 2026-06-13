Додик: целью удара по Старобельску было запустить волну недовольства в России

Додик обвинил Украину в попытке спровоцировать протесты в России Додик: целью удара по Старобельску было запустить волну недовольства в России

Москва13 июн Вести.Удар ВСУ по Старобельску в Луганской Народной Республике (ЛНР) был направлен на то, чтобы вызвать волну недовольства внутри России, считает председатель ведущей политической партии Республики Сербской "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.

По словам политика, организаторы атаки знали, что целью является образовательное учреждение, где в момент удара находились студенты. Додик уверен: расчет состоял в том, чтобы спровоцировать общественную реакцию и затем возложить ответственность за произошедшее на другую сторону.

Они рассчитывали запустить волну недовольства в России. Это совершенно извращенный образ мышления. То есть они сами убивали и пытались переложить вину на кого-то еще сказал Додик в интервью ТАСС

Он также отметил, что подход России к ведению боевых действий отличается стремлением минимизировать страдания мирного населения. Додик добавил, что, несмотря на призывы к более жестким ответным действиям, Россия придерживается собственных стратегических целей.

Здания общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета подверглись удару в ночь на 22 мая. По данным властей ЛНР, в результате погиб 21 учащийся, более 40 человек получили ранения различной степени тяжести.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что все ответственные за удар по колледжу в Старобельске понесут неотвратимое наказание.