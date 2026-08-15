Заявившего об "убийстве русских" Мартенса могут не пустить в Республику Сербскую Додик: спросившему об убийстве русских журналисту могут запретить въезд в РС БиГ

Москва15 авг Вести.Немецкому журналисту Михаэлю Мартенсу, задавшему главе киевского режима Владимиру Зеленскому провокационный вопрос о помощи европейских стран в "убийстве русских", могут запретить въезд в Республику Сербскую Боснии и Герцеговины (РС БиГ), заявил глава правящей в регионе партии "Союз независимых социал-демократов" (СНСД) Милорад Додик в соцсети X.

Мартенс 8 августа на совместной пресс-конференции в Белграде президента Сербии Александра Вучича и Зеленского задал главе киевского режима вопрос о том, как европейские страны могут "помочь Киеву убить больше русских".

Исконная ненависть Мартенса к русским такова, что ему неважно, кто их убивает, лишь бы они были убиты. Мартенс не может называться журналистом, таких людей невозможно описать ни одним подходящим эпитетом. Необходимо рассмотреть отношение РС к Мартенсу, и одна из возможных мер – запрет на въезд в Республику Сербскую отметил Додик

Глава СНСД подчеркнул, что жертвы русских и сербов, принесенные в ХХ веке ради свободы других народов, не имеют цены. В этой связи призывать к убийству русских могут только "извращенные умы", добавил Додик.

Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что во времена Третьего рейха дед Мартенса работал в штабе Верховного командования вермахта под началом Альфреда Йодля, приговоренного в Нюрнберге к повешению за преступления против мира, человечности и военные преступления.