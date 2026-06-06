Додик заявил, что договорился с Путиным в день Победы "о некоторых вещах"

Додик рассказал, что договорился на встрече с Путиным "о некоторых вещах" Додик заявил, что договорился с Путиным в день Победы "о некоторых вещах"

Москва6 июн Вести.Глава правящей в Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик заявил о достижении в мае неких договоренностей с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом он сказал в разговоре с РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.

С президентом Путиным я встречался несколько недель назад в Москве во время празднования 9 мая – Дня Победы. Там были достигнуты договоренности о некоторых вещах приводит агентство слова Додика

Ранее он заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский хотел приобрести у боснийских мусульман партию вооружения на сумму около 400 миллионов долларов.