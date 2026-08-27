Экс-вице-премьер Сербии рассказал про роль Ратко Младича в истории страны Экс-вице-премьер Сербии: Ратко Младич обладал духовной силой и не хотел умирать

Москва27 авг Вести.Бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич сыграл очень значительную и героическую роль во всей сербской истории. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал вице-премьер Сербии в 1998-2000 гг. Воислав Шешель.

По его словам, за время войн в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 1990 годы у Младича накопилось много заслуг.

Весь сербский народ очень его уважает, за исключением горстки сербских предателей и участников блокад, которые находятся на службе у западных держав и враждебно настроены по отношению ко всему сербскому народу сказал Шешель

Также бывший вице-премьер считает смерть Младича в тюрьме в Гааге преднамеренным убийством.

Ратко Младич был убит в Гааге, потому что более двух лет назад его лишили всякого лечения. Он получал только обезболивающие препараты и больше ничего. Они заявили, что отказываются от какого-либо лечения, потому что он все равно скоро умрет. Однако Ратко Младич обладал огромной духовной силой. Он сопротивлялся всем сердцем и не хотел умирать. Он продолжал сопротивляться даже тогда, когда уже не мог говорить добавил Шешель

27 августа генерал Ратко Младич скончался в тюрьме в Гааге в возрасте 83 лет. В 2011 году его арестовали, а в ноябре 2017 года Гаагский трибунал приговорил его к пожизненному заключению.

В МИД РФ выразили соболезнования в связи со смертью Младича и заявили, что его дело стало проявлением двойных стандартов и антисербского уклона международного трибунала по бывшей Югославии.

В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии признал Младича виновным за военные преступления в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах, в том числе за геноцид мусульман в Сребренице в 1995 году, когда погибли около 8 тысяч человек. Суд также признал его виновным в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев ведения войны из-за трехлетней осады Сараево, в результате которой погибли 11 тысяч жителей.

После приговора адвокаты Младича обжаловали решение суда. В Москве вердикт генералу называли предвзятым и политически мотивированным.