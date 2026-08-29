Дочь Радована Караджича поблагодарила РФ за поддержку ее отца Дочь Радована Караджича: я благодарна РФ за поддержку моего отца

Москва29 авг Вести.Первый президент Республики Сербской Радован Караджич был в заключении на британском острове Уайт, где его права неоднократно нарушались, о чем заявляла Россия. Об этом ИС "Вести" рассказала дочь политика Соня Караджич.

Она обратила внимание на то, что местом заключения ее отца была выбрана максимально удаленная точка.

Я прежде всего хочу выразить большую благодарность представителям Российской Федерации в Организации Объединенных Наций, потому что Россия открыто заявила о нарушении прав моего отца в британской тюрьме. Мой отец был отправлен на британский остров Уайт посреди Ла-Манша, то есть в максимально удаленную точку, какую только можно заявила Караджич

Ранее председатель правящей партии Республики Сербской "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик прокомментировал смерть экс-командующего армией боснийских сербов Ратко Младича в Гааге. По его мнению, это было умышленное убийство.