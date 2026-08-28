Москва28 авг Вести.Сербия организует похороны бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича с государственными почестями, однако место захоронения определит семья генерала. Об этом министр юстиции республики Ненад Вуйич заявил телеканалу АТВ.

То, что положено Младичу, безусловно, будет соблюдено. Хочу отметить, что не Республика Сербия принимает здесь решение, решение о месте захоронения будет принимать семья сказал глава сербского Минюста

Ранее сообщалось, что экс-командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич скончался в тюрьме в Гааге в возрасте 84 лет. Последние 15 лет он провел в тюрьме. В 2011 году его арестовали, а в ноябре 2017 года Гаагский трибунал приговорил его к пожизненному заключению.