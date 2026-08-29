Нидерланды не будут расследовать смерть Младича и проводить вскрытие

Нидерланды не будут проводить расследование смерти Младича Нидерланды не будут расследовать смерть Младича и проводить вскрытие

Москва29 авг Вести.Власти Нидерландов не будут проводить уголовное расследование по факту смерти бывшего командующего армии боснийских сербов генерала Ратко Младича. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба Международного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге.

При этом сам трибунал уже проводит внутреннюю проверку обстоятельств смерти генерала.

Соответствующие нидерландские власти официально уведомили МОМУТ о том, что они не будут начинать уголовное расследование смерти господина Младича и не будут проводить вскрытие говорится в заявлении

О смерти Ратко Младича стало известно 27 августа, он скончался в возрасте 84 лет. Последние 15 лет генерал находился в тюрьме - в 2011 году его арестовали, а в ноябре 2017 года Гаагский трибунал приговорил его к пожизненному заключению.