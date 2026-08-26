Расследование убийства предателя Кузьминова в Испании прекращено В Испании прекратили расследование убийства летчика-перебежчика Кузьминова

Москва26 авг Вести.Расследование смерти летчика-перебежчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский Ми-8 на Украину и был найден мертвым в феврале 2024 года в Испании, прекращено. Об этом пишет газета Pais со ссылкой на источники.

В материале уточняется, что попытки раскрыть преступление зашли в тупик.

Не за что было зацепиться сказали изданию источники, близкие к расследованию

По информации Pais, Гражданская гвардия Испании имеет лишь некоторые зацепки, среди которых гильзы от патронов, неточные показания и обнаружение автомобиля, на котором скрылись с места преступления.

В декабре прошлого года суд в Испании приостановил расследование по факту убийства Кузьминова. Причиной стало отсутствие подозреваемых.