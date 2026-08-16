Испанский истребитель уничтожил неизвестный БПЛА в Румынии В Румынии истребитель ВКС Испании уничтожил неизвестный БПЛА

Москва16 авг Вести.Неизвестный беспилотник был сбит на востоке Румынии испанским истребителем. Об этом сообщили в Минобороны страны.

В румынском оборонном ведомстве отметили, что истребитель F-18 Воздушно-космических сил Испании, находившийся на боевом дежурстве воздушной полиции на румынской 57-й авиабазе "Михаил Когэлничану", сбил беспилотник в 05.01.

В ночь с 15 на 16 августа, в 04.44 системы наблюдения Минобороны зафиксировали проникновение воздушного объекта в национальное воздушное пространство со стороны Республики Молдова, примерно в 24 километрах к северу от Галаца говорится в сообщении

По данным румынского МО, обломки дрона могли упасть между населенными пунктами Бэлень и Кудалби (уезд Галац, восток страны), в ненаселенном районе.

Ранее сообщалось, что на востоке Румынии в пяти километрах от границы с Украиной рухнул беспилотник неизвестного происхождения.