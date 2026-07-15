Завершено расследование дела о теракте, в котором погиб экс-мэр Луганска Пилавов СК завершил расследование дела о теракте, в котором погиб экс-мэр Луганска

Москва15 июл Вести.СК завершил расследование уголовного дела о теракте, в результате которого погиб бывший мэр Луганска Манолис Пилавов. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Завершено расследование уголовного дела в отношении Геннадия Дорофеева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 205, п.п. "а", "в" ч. 3 ст. 222.1, ч. 2 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ… Уголовное дело в отношении Геннадия Дорофеева направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении соучастников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство, они объявлены в розыск говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАХ

Как установило следствие, именно Пилавов был целью преступления, организаторы которого находятся на Украине. Теракт начали планировать еще в 2022 году, выбрав в качестве одного из исполнителей Дорофеева, согласившегося на это ради денег.

Кураторы помогли ему как финансово, так и в части изготовления и активации взрывного устройства, а также привлекли жительницу Брянки, используя ее "втемную". Предположительно, она не знала, что в рюкзаке, который ее попросили забрать с территории заброшенного завода, находится бомба.

Взрыв прогремел 3 июля 2025 года на улице Тараса Шевченко. Дорофеев привел в действие устройство, когда визуально убедился, что женщина приближается к Пилавову. Она погибла на месте, бывший градоначальник скончался от полученных ранений в больнице.

Манолис илавов занимал должность главы Луганска с 2014-го по 2023 год. С 2025-го он числился в розыске СБУ за "посягательство на территориальную целостность Украины".