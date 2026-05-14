Москва14 мая Вести.Следственный комитет России заявил о раскрытии обстоятельств взрыва в Москве, в результате которого погиб командир добровольческого батальона "Арбат" и руководитель Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. По данным следствия, за организацией преступления стоят неустановленные сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и военной украинской разведки.

По версии российского ведомства, план теракта был разработан не позднее марта 2024 года. Для его исполнения была сформирована группа, которая вела наблюдение за Саркисяном, изучала его маршруты и систему охраны, а также фиксировала передвижения на видео.

Следствие утверждает, что один из участников обеспечил хранение и транспортировку самодельного взрывного устройства, собранного на основе мины МОН-50. 3 февраля 2025 года устройство было дистанционно приведено в действие в лифтовом холле жилого комплекса "Алые паруса".

В результате взрыва погибли Армен Саркисян и один из предполагаемых исполнителей, еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести. Также был нанесен значительный ущерб инфраструктуре жилого комплекса.

Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатки.