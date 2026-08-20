Москва20 авг Вести.Вскрытие подтвердило ненасильственную смерть российского оппозиционера Сергея Власенко, уехавшего в Польшу. Об этом сообщил представитель варшавской прокуратуры Петр Антони Скиба.

Власенко был найден мертвым 18 августа в Варшаве.

Вскрытие не выявило повреждений, которые могли бы указывать на действия третьих лиц сказал он

По словам Скибы, вскрытие не установило точную причину смерти. Для этого необходимо провести микроскопические и токсикологические исследования, только по результатам этих экспертиз можно будет ее установить.

Власенко получил политическое убежище в Польше после начала специальной военной операции (СВО) на Украине в конце февраля 2022 года. Был участником "Съезда народных депутатов" (признан в РФ террористической организацией, его деятельность также была признана нежелательной).