В Польше предлагали охрану убитому художнику Скрепецкому, но он отказался Польские спецслужбы предлагали охрану убитому художнику Скрепецкому

Москва16 июн Вести.Польские спецслужбы предлагали художнику Семену Скрепецкому (настоящее имя – Роберт Кузовков), убитому в результате стрельбы, взять его под охрану, однако он отказался. Об этом сообщил пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка.

На пресс-конференции, которую транслировал TVP Info, Шлапка отметил, что россиянин не ощущал угрозы своей жизни и отказался от защиты.

Ему предложили стать лицом, находящимся под охраной, но он не чувствовал угрозы и не хотел такой охраны сказал он

Пресс-секретарь правительства Польши также подтвердил, что к расследованию активно подключились спецслужбы.

15 июня полиция города Белая Подляская сообщила о стрельбе на парковке. В результате происшествия погиб 44-летний гражданин России. Позже прокуратура подтвердила, что убитым является Скрепецкий. В рамках расследования задержаны три человека. Поиск подозреваемого в убийстве продолжается.